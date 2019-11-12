البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.29%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.29% ما يعادل 1.51 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 522.32 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 214,964 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 431,651 دولاراً نفذت خلال 90 صفقة.