مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

أقفل مـؤشر البحريـن العام اليـوم, عند مستوى 1,543.55 بإنخفاض قدره 0.66 نقطة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 749.38 بارتفاع قـدره 1.44 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.58 مليون سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 1.31 مليون دينار ، تـم تنفيذها خلال 110 صفقات.