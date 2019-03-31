البورصة العراقية تغلق على ارتفاع الأحد

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.62 %, متوقفًا عند 452.46 نقطة.

وارتفعت أسهم شركتين مقابل انخفاض أسهم 12 أخرى, فيما حافظت 16 شركة على قيمة أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,340,215,490 سهماً, بقيمة 1,118,685,154 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 189 صفقة شملت 30 شركة مساهمة.

مما يذكر بأن عدد الشركات المساهمة المسجلة في البورصة العراقية يبلغ 104 شركات.