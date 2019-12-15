البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.45% ، عند مستوى 1811.12 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.0 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1,869 صفقة.