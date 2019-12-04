البورصة المصرية تربح 9ر7 مليارات جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها
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البورصة المصرية تربح 9ر7 مليارات جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها

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العرب اليوم - البورصة المصرية تربح 9ر7 مليارات جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها

البورصة المصرية
القاهرة - العرب اليوم


سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين على أسهم قطاع الصناعة الذي يترقب أنباءً إيجابية قبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك على خلفية تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بشأن الإعلان عن مبادرات جديدة لدعم الصناعة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر7 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 3ر696 مليار جنيه، بعد تداولات نشطة نسبيًا بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 4ر1 مليار جنيه.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 23ر1% لينهي التعاملات عند مستوى 52ر13635 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 54ر1% مسجلًا 93ر529 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي صعد بنحو 43ر1% من قيمته ليبلغ مستوى 71ر1386 نقطة.

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البورصة المصرية تربح 9ر7 مليارات جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها البورصة المصرية تربح 9ر7 مليارات جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها



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