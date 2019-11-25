مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على ارتفاع



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,520.76 نقطة، بارتفاع قدره 15.21 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 760.12 نقطة، بارتفاع قدره 3.63 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 8 ملايين و955 ألفًا و590 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و808 آلاف و984 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 79 صفقة.