الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.75 %



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.75 % أي ما يعادل 286 نقطة، وأقفل عند مستوى 38212 نقطة.

وبلغ حجم التداول 167023920 سهماً نفذت في 362 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 225 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 114 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.