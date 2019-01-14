البورصة المصرية تخسر 7ر7 مليار جنيه ومؤشراتها تهبط بشكل جماعي

هبطت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة بعمليات بيع من المستثمرين العرب والأجانب وسط ترقب لأية أنباء جديدة متعلقة ببعض الشركات الكبرى والقيادية، التي أعلنت عن أحداث جوهرية على صعيد زيادات رؤوس الأموال أو صفقات اندماج واستحواذ.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ب البورصة 7ر7 مليار جنيه، وسجل 2ر762 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 3ر1 مليار جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 4ر1 % لينهي التعاملات عند مستوى 75ر13335 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 39ر0 % ليسجل 53ر685 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 49ر0 % من قيمته مسجلاً 93ر1720 نقطة عند الإغلاق.