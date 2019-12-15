مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا



أغلق مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى 4012.19 نقطة منخفضًا بـ 7.48 نقطة وبنسبة 0.186% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4019.67 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات اليوم مليونًا و755 ألف و459 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 25% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و404 آلاف و170 ريالًا عمانيًا.