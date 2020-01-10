الأسهم الأمريكية تفتتح مرتفعة

افتتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم عند مستويات قياسية حيث ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 20.62 نقطة أو ما يعادل 0.07% إلى 28977.52 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.11 نقاط أو 0.22% إلى 3281.81 نقطة، فيما زاد المؤشر ناسداك المجمع 29.52 نقطة أو 0.32% إلى 9232.95 نقطة.