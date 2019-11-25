بورصة تونس تقفل على تراجع



أقفلت بورصة تونس على 6929.87 نقطة مسجلة تراجعا بـ0.09 بالمئة، بينما بلغت حركة رؤوس الأموال حوالي 2 مليون دينار تونسي //نحو0.7 مليون دولار//.

وارتفعت خلال المداولات أسهم 21 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 27 شركة، لتستمر 16 أخرى على وضعها.