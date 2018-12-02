أقفل مـؤشر بورصة البحريـن العام اليـوم, عند مستوى 1,332 نقطة على ارتفاع وقدره 3.26 نقطة, في حين أقفل "مؤشر البحريـن الإسلامـي" عند مستوى 874.36 نقطة على ارتفاع وقدره 1.82 نقطة.

وتداول المستثمرون في "بـورصة البحريـن" 2.07 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 275.05 ألف ديـنـار نفذت خلال 36 صفقة، حيث ركز الـمستثـمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع البنوك التجارية التي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 229.29 ألف ديـنـار أي ما نسبته 83.36 في المئة من القيـمة الإجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها 1.90 مليون سهم نفذت من خلال 26 صفقة.