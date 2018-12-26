البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.17 في المئة، عند مستوى 1906.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي، نحو 4.4 مليون دينار أردني وسط تداول 3.1 مليون سهم، نفذت خلال 1,838 صفقة.