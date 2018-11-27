الأسهم اليابانية ترتفع في تداولاتها الصباحية

ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تداولاتها الصباحية ب بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 37ر31 نقطة، ما نسبته 14ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 37ر21843 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 32ر0 في المئة، ما يعادل 16ر5 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 36ر1637 نقطة.