الأسهم اليابانية تتراجع في بداية تداولاتها

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم في بداية تداولاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وانخفض مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 1.08 في المئة ليصل عند مستوى 22002.47 نقطة، بينما نزل مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.84 في المئة ليصل عند مستوى 1644.88 نقطة.