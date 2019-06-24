الاتحاد الأوروبي يقدم 150 مليون يورو مساعدات مالية إلى تونس

وافقت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم، نيابة عن الاتحاد الأوروبي على قرض بقيمة 150 مليون يورو لتونس، يعد القسط الثاني من ثلاثة مدفوعات في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية الثاني لتونس ، الذي اعتمده البرلمان الأوروبي والمجلس في 6 يوليو 2016.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك بيير موسكوفيتشي، ان الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بمساعدة تونس، وإن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح الذي يخضع له هذا المبلغ يدل على تصميم تونس على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان النمو ودعم إنعاش اقتصادها، وسوف يستمر الاتحاد في دعم هذه العملية.

ومع تسديد هذا القسط، يقدم الاتحاد الأوروبي الآن 550 مليون يورو إلى تونس منذ عام 2015.