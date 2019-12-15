البورصة المصرية تخسر 8ر1مليار جنيه خلال تعاملاتها



تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر1 مليار جنيه ليسجل 8ر684 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6ر845 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 56ر0% ليغلق عند مستوى 54ر13433 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 37ر0% ليغلق عند مستوى 78ر518 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 04ر0% مسجلا 95ر1359 نقطة.