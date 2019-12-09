بورصة تونس تقفل على ارتفاع



أقفلت بورصة تونس على 7034.35 نقطة مسجلة ارتفاعاً بـ0.38%, فيما كانت حركة رؤوس الأموال بحوالي 1.344 مليون دينار تونسي.

وحققت أسهم 27 شركة مدرجة في البورصة ارتفاعاً, بينما تراجعت أسهم 17 شركة لتستمر 17 أخرى مستقرة.