بورصة تونس تغلق على ارتفاع

أقلفت بورصة تونس على 09ر7229 نقطة في ختام مداولات اليوم مسجلة ارتفاعاً بـ 78ر0 % .

وبلغت حركة رؤوس الأموال حدود 46ر4 مليون دينار تونسي "حوالي4ر1 مليون دولار" وسط ارتفاع اسهم 20 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت اسهم 26 اخرى، واستمرت 18 شركة على وضعها.