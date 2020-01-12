البورصة العراقية تغلق متراجعة

سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.53%، متوقفاً عند 495.84 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,280,274,362 سهماً، بقيمة 1,113,477,081 ديناراً عراقياً، تحصلت من إبرام 626 صفقة، شملت 30 شركة مساهمة من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة.

وبموجب المؤشر فقد انخفضت أسهم 14 شركة، وارتفعت أسهم 3 شركات، فيما حافظت 13 شركة على أسعار أسهمها.