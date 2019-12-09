بورصة بيروت تغلق على ارتفاع



أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.46% أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليقفل عند مستوى 780.19 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 21 ألفاً و504 أسهم، بقيمة 117 ألفاً و891 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 15 صفقة.

كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و541 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و5068 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.