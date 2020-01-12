البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.40% ما يعادل 2.11 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 522.69 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 154,779 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 293,276.48 دولاراً نفذت من خلال 91 صفقة.