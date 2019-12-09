الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة



افتتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم، بتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.01 نقطة أو ما يعادل 0.10% إلى 27987.05 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 4.05 نقاط أو 0.13% إلى 3141.86 نقطة, فيما هبط المؤشر ناسداك المجمع 5.67 نقاط أو 0.07% إلى 8650.86 نقطة عند الافتتاح.