الجنيه الإسترليني يقفز فور استقالة ليز تراس
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الجنيه الإسترليني يقفز فور استقالة ليز تراس

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العرب اليوم - الجنيه الإسترليني يقفز فور استقالة ليز تراس

وزيرة الخارجية البريطانية السابقة ليز تراس
لندن - العرب اليوم

قفز الجنيه الإسترليني مدفوعاً بأنباء استقالة رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس من منصبيها كرئيسة للوزراء وكزعيمة لحزب المحافظين الحاكم وقفز الإسترليني بعد ظهر الخميس منتعشا بالأنباء عن استقالة رئيسة الحكومة، حيث ارتفع بأكثر من واحد بالمئة أمام الدولار الأميركي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش، ليتجاوز مستوى 1.133 دولار أميركي.

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الجنيه الإسترليني يقفز فور استقالة ليز تراس الجنيه الإسترليني يقفز فور استقالة ليز تراس



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