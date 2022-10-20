الجنيه الإسترليني يقفز فور استقالة ليز تراس

قفز الجنيه الإسترليني مدفوعاً بأنباء استقالة رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس من منصبيها كرئيسة للوزراء وكزعيمة لحزب المحافظين الحاكم وقفز الإسترليني بعد ظهر الخميس منتعشا بالأنباء عن استقالة رئيسة الحكومة، حيث ارتفع بأكثر من واحد بالمئة أمام الدولار الأميركي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش، ليتجاوز مستوى 1.133 دولار أميركي.