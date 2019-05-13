بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية تغلق على تراجع بنسبة 0.04%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.04%، أي ما يعادل 6 نقاط ليقفل عند مستوى 870.43 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 35 ألفاً و279 سهماً بقيمة 269 ألفاً و695 دولاراً أمركيًا نُفّذت من خلال 33 صفقة.

كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين 636 ألف دولار أمريكي مقارنة مع 8 ملايين و632 ألف دولار لجلسة التداول السابقة .