البورصة العراقية تغلق منخفضة

سجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم انخفاضا بنسبة 0.06% , متوقفا عند 481.1 نقطة وشهد المؤشر انخفاض أسهم 9 شركات, فيما ارتفعت أسهم 6 أخرى, فيما حافظت 9 شركات على أسعار أسهمها وبلغ عدد الأسهم المتداولة 356,061,726 سهما, بقيمة 485,396,981 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 367 صفقة , شملت 24 شركة مساهمة من أصل 105 شركات مسجلة في البورصة .