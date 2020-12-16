البورصة العراقية تغلق متراجعة

سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.14 % , متوقفا عند 481.38 نقطة وشهدت جلسة اليوم انخفاض اسهم 6 شركات, فيما ارتفعت اسهم عدد مماثل من الشركات, وحافظت 14 شركة على اسعار اسهمها وبلغ عدد الاسهم المتداولة 425,618,051 سهما, بقيمة 437,710,867 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 354 صفقة , شملت 26 شركة مساهمة, من اصل 102 شركات مسجلة في البورصة .