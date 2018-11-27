تطوير فرع سيمون ارزت في بورسعيد باستثمارات 65 مليون جنيه

قال حمدى أحمد، رئيس مجلس إدارة "بنزايون هانو"، إحدى شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إن شركته وقعت عقدا لتطوير فرع "سيمون ارزت" بمحافظة بورسعيد.

أضاف أحمد ، أن الفرع مغلق منذ 1992 وسيتم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة 20 سنة باستثمارات تقدر بنحو 65 مليون جنيه.

وتابع: "عملية التطوير تستغرق نحو 36 شهرا، والعائد على الشركة يبلغ 60 مليون جنيه خلال مدة التعاقد المتفق عليها فى العقد المبرم بين الطرفين".

وأكد أحمد أن شركته تعمل على استغلال جميع الأصول المملوكة لها بالشكل الأمثل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص التى تساهم فى تنمية الأصول وزيادة القيمة المضافة لها.

يشار إلى أنه تم دمج شركات التجارة الداخلية الأربع فى شركتين مايو الماضى، حيث تم دمج شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" فى شركة الأزياء الراقية "هانو" ودمج صيدناوى فى شركة بيع المصنوعات، وذلك لتعزيز المراكز المالية لتلك الشركات بإنشاء كيانات اقتصادية كبرى لديها قدرة على المنافسة.

وحققت شركة "بنزايون هانو" صافي أرباح 17.312 مليون جنيه خلال العام المنتهى 30 يونيو 2018، فيما بلغت الإيرادات 316.245 مليون جنيه خلال 2017/2018.

وتمتلك الشركة 58 فرعا، منها 16 فرعا مملوكا و43 مؤجرا، كما تمتلك الشركة 13 مخزنا، منها واحد مملوك و12 مؤجرا، وذلك فى جميع أنحاء الجمهورية وفروعها "هانو/ شيكوريل / بونتريمولى / الصالون الأخضر / جاتنيو / اركو / سيمون ارزت / واتكو / كرنفال دى فينيس / ليون جانى".