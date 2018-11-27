وزير البترول يرأس جلسة استراتيجية التعدين في مصر

بدأت منذ قليل، فعاليات جلسة استراتيجية قطاع التعدين في مصر، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بقاعة المنارة ضمن جلسات الدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية.

وتتناول الجلسة، الخطة الاستراتيجية للقطاع، من أجل النهوض بالتعدين في مصر، والرؤى المطروحة من أجل زيادة الناتج القومي من المعادن المختلفة.

ويستكمل اليوم فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، الذي افتتحه أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء ولفيف من الوزراء المصريين والعرب.