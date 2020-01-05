بورصة تونس تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض

أنهى مؤشر البورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.8 % ليصل تحت عتبة 7 آلاف نقطة. وبلغ حجم الأموال المتداولة خلال أربع أيام من الأسبوع 20 مليون دينار تونسي أي بنحو 6.56 مليون دولار أمريكي.