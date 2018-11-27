900 مليون طن زيادة في حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق ، موضحة أن حجم إنتاج الغاز الطبيعى فى سبتمبر الماضى بلغ 4.159 مليون طن، مقابل 3.217 مليون طن فى سبتمبر 2017، بزيادة قدرها 942 مليون طن.

وأشارت البيانات ، إلى أن حجم إنتاج الزيت الخام والبوتاجاز، بلغ 2.753 مليون طن خلال سبتمبر 2018، بارتفاع طفيف عن الشهر المماثل له من عام 2017، والذى بلغ حجم الإنتاج خلاله 2.751 مليون طن.

وعلى مستوى الاستهلاك، ارتفع حجم الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، ووصل الى 4.155 مليون طن فى سبتمبر 2018، مقابل 3.769 مليون طن خلال سبتمبر 2017، فيما بلغ استهلاك البوتاجاز خلال شهر سبتمبر الماضى 292.8 ألف طن، مسجلًا انخفاضا عن الشهر المماثل له من العام السابق ، والذى بلغ حجم الاستهلاك المحلى للبوتاجاز خلاله 314.2 ألف طن.

وعن حجم الإنتاج الكلى للغاز الطبيعى والبترول، أوضح جهاز الإحصاء فى نشرته المعلوماتية، أنه بلغ 6.912 مليون طن منها حجم إنتاج الغاز "منفردا" لافتا إلى حجم الاستهلاك من الغاز والبترول معا خلال شهر سبتمبر الماضى، بلغ 6.740 مليون طن ، مشيرا الى أن الزيادة فى حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، ترجع الى تزايد الإنتاج من حقل ظهر والذى تضاعف 6 مرات خلال العام الحالى، حتى وصل إلى 2 مليار قدم مكعب خلال سبتمبر الماضى.