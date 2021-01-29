الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض الجمعة

سجل مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم، تراجعاً بنسبة 1.82 في المئة. فقد أغلق المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية عند 6407.46 نقاط، متراجعاً بـ 118.9 نقطة مقارنة بمعدلات الأمس.