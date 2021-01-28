مؤشرات الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) على انخفاض.وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 1.30 %، ما يعادل 86.64 نقطة، ليصل إلى 6567.37 نقطة.