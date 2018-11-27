سعر الذهب اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27-11-2018 على أسعار إغلاق أمس الاثنين، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا نحو 613 جنيها.

وسجل سعر الجرام عيار 18 ما قيمته 526 جنيها ،سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 701 جنيه.

وبالتزامن مع تحرك سعر الذهب عالميا سجلت الأوقية 1226 دولارا مرتفعة دولارين.