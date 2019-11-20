الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.38 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم, على تراجع بنسبة 1.38% ما يعادل 526 نقطة، عند مستوى 38037 نقطة.

وبلغ حجم التداول 186502740 سهماً نفذت في 364 صفقة، ارتفعت من خلالها القيمة السوقية لأسهم 124 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 221 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.