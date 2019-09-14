سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار الأردنى اليوم 14 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار الأردنى اليوم 14 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار الأردنى اليوم 14 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية

الدينار الأردنى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

دينار اردني = 23.0499 جنيه مصري

جنيه مصري = 0.0434 دينار اردني

 

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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار الأردنى اليوم 14 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار الأردنى اليوم 14 سبتمبرأيلول فى البنوك المصرية



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