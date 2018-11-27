114.5 طن ذهب إجمالي إنتاج منجم السكري منذ 2010 وحتى 2018

قال العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب يوسف الراجحي إن إنتاج منجم السكري بلغ نحو 114.5 طن في الفترة من عام 2010 وحتى العام المالي الماضي، مضيفا أن ما تم تسديده للحكومة المصرية بلغ نحو 340 مليون دولار.

وأضاف الراجحي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية المنعقد في القاهرة - أن إنتاج المنجم بلغ 334 ألفا و819 أوقية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح أن الإنتاج المستهدف يبلغ 480 ألف أوقية بنهاية العام الجاري مقارنة بـ 545 ألف أوقية في 2017؛ نظرا لانخفاض جودة الطبقات الحاملة لخام الذهب في منطقة العمليات خلال العام الجاري في جبل السكرى، متوقعا ارتفاع الإنتاج في العام المقبل.

وأشار إلى أن كفاءة مصنع إنتاج الذهب بمنجم السكري بلغت 88.7% بارتفاع 0.6% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018 مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن المنجم يوفر حوالي ألف و500 فرصة عمل مباشرة و3 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، مؤكدا أن انخفاض تكلفة العمالة في مصر يشجع على الاستثمار في قطاع التعدين بشكل عام وفي مجال تعدين الذهب بشكل خاص، ويعطيها ميزة تفضيلية عن الدول الأخرى.

ويناقش المؤتمر، الذي انطلق أمس /الاثنين/ تحت شعار (الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي)، تعزيز دور الصناعات التعدينية في زيادة القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تطوير استغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية، والتنسيق والتكامل العربي في تنفيذ المشروعات التعدينية وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع التعدين.