البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.60%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.60% ما يعادل 2.90 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 479.43 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 151,740 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 228,034 دولاراً نفذت من خلال 100 صفقة.