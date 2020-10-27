توقع خبراء ومحللون بالبورصة أن تشهد تعاملات الأسبوع الجديد
آخر تحديث GMT20:43:22
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

توقع خبراء ومحللون بالبورصة أن تشهد تعاملات الأسبوع الجديد

العرب اليوم -

العرب اليوم - توقع خبراء ومحللون بالبورصة أن تشهد تعاملات الأسبوع الجديد

البورصة
مصر - العرب اليوم

توقع خبراء ومحللون بالبورصة أن تشهد تعاملات الأسبوع الجديد التي تبدأ غدا الأحد، أداء جيدا على صعيد قطاعات السوق المختلفة، على خلفية الأداء القوي الذي سجلته شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن في نهاية تعاملات الأسبوع، خاصة ان ذلك يأتي بعد جلستين من الهبوط القوي للأسهم بالبورصة وصلت أسعارها إلى مستويات مغرية للغاية للشراء، وأكد الخبراء أن انتهاء أزمة البنك التجاري الدولي - مصر وتعيين رئيس تنفيذي جديد يتمثل في الدكتور شريف سامي الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، خلق حالة من الهدوء والثقة لدى المستثمرين،خاصة بعد تأكيدات البنك المركزي المصري بدعم البنك ومجلس إدارته.

يقول الدكتور معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية إن تعاملات البورصة المصرية تأثرت بشكل سلبي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على خلفية شائعات مختلفة أثرت على حركة التعاملات وخلقت موجات بيع عشوائية من المستثمرين خاصة الأفراد، فاقم منها تزايد عمليات " المارجن" ومنح الائتمان من أدى إلى مضاعفة الضغوط البيعية على السوق.

وأضاف أن تعافي شهادات إيداع البنك التجاري الدولي - مصر ببورصة لندن خلال تعاملات الجمعة وارتفاعها بنحو 15 في المائة مع وجود عمليات شراء قوية كانت ظاهرة بقوة يعكس الثقة الكبيرة في البنك والأداء المالي له، ويؤكد تجاوز أزمة مجلس الإدارة.وأشار إلى أن أسعار شهادات البنك التجاري الدولي ببورصة لندن تقترب في قيمتها من معدلات أسعار أسهم البنك بالبورصة المصرية، لافتا إلى أن قوة العمليات الشرائية التي ظهرت على أسهم البنك قد تقلل أي نوايا بيعية من قبل البعض على أسهم البنك، وإن توقع زيادة نسبية في عمليات البيع.

ولفت الشهود إلى أن الأداء القوي شهادات إيداع البنك التجاري الدولي ببورصة لندن "الجمعة" قلل المخاوف وحالة الارتباك التي انتابت صغار المستثمرين وبعض المضاربين بالبورصة المصرية، ما قد يؤدي إلى تراجع الدوافع البيعية بالسوق، مشيرا إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة كانت قد شهدت انخفاضات كبيرة في جلستي نهاية الأسبوع الماضي ومن المرجح تعافيه هذا الأسبوع.وأوضح عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية أن السوق يحتاج إلى مستثمر ذو مواصفات خاصة خلال هذا الأسبوع، بحيث تكون عمليات الشراء لمستثمر متوسط أو قصير الأجل، وأن تكون عمليات الشراء مدروسة وليس عشوائية، وأن تستهدف الشركات ذات الملاءة المالية القوية.

وتوقع الشهيدي تزايد أحجام التداول بالبورصة المصرية هذا الأسبوع، فيما توقع أن تشهد تعاملات الغد هدوء وترقبًا في بداية جلسة التداول وإن ظهرت عمليات بيع، لكنها سرعان ما تتحول دفة السوق مع نهاية التعاملات نحو الشراء الملحوظ.من جانبه.. قال حسني السيد محلل أسواق المال إن أي تراجع بالبورصة سيكون فرص ذهبية للشراء، مشيرا إلى أن جلسة تداول الغد قد تشهد في بدايتها هبوطا استثنائيا لأسهم البنك التجاري الدولي، لكن سرعان ما ستعاود التعافي خلال ذات الجلسة.

وأضاف أن السوق شهدت هبوطا ملحوظا خلال تعاملات الأربعاء والخميس الماضيين، بفعل الشائعات، ما يعني أن صدمة الأخبار المفاجئة قد حدثت بالفعل، مشيرا إلى أن المستثمرين باتوا أكثر وعيا وخبرة، وأن أي عمليات بيع عند أسعار منخفضة لأسباب وقتية هي خسارة للمستثمر يقابلها أي عمليات شراء تكون فرص جيدة للمستثمرين.وطالب السيد، الصناديق والمحافظ المالية التابعة للمؤسسات والبنوك بالتدخل خلال تعاملات الغد، منعا لأي مضاربات أو تلاعبات يكون هدفها الضغط على السوق، خاصة في ظل أجواء الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد حاليا.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

توقع خبراء ومحللون بالبورصة أن تشهد تعاملات الأسبوع الجديد توقع خبراء ومحللون بالبورصة أن تشهد تعاملات الأسبوع الجديد



أخبار ذات صلة

GMT 20:05 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

متاجر سعودية بدأت بإزالة منتجات تركية مختلفة من رفوفها بعد دعوات سعودية
العرب اليوم - متاجر سعودية بدأت بإزالة منتجات تركية مختلفة من رفوفها بعد دعوات سعودية

GMT 20:03 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقت على تأييد المرشحة النيجيرية
العرب اليوم - الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقت على تأييد المرشحة النيجيرية

GMT 20:02 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

مؤشرات سوق الأسهم تشهد أسوأ انخفاض منذ أسابيع مع تفاقم المخاوف
العرب اليوم - مؤشرات سوق الأسهم تشهد أسوأ انخفاض منذ أسابيع مع تفاقم المخاوف

GMT 20:00 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

تقديم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم لأمانة العشرين نهاية أكتوبر
العرب اليوم - تقديم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم لأمانة العشرين نهاية أكتوبر

GMT 19:59 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

الأمير عبد العزيز بن سلمان يؤكد أن الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي
العرب اليوم - الأمير عبد العزيز بن سلمان يؤكد أن الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تألّقت بموضة الحبال الجانبية على جوانب الخصر

إطلالات لافتة ومُميّزة باللون الأخضر مُستوحاة من مريم حسين

القاهره_العرب اليوم

لفتت إطلالات النجمة مريم حسين المميزة باللون الأخضر الداكن الأنظار، ورصدنا لك أجمل إطلالات مميزة باللون الأخضر مستوحاة من مريم حسين.إطلالات مميزة باللون الأخضر سحرتنا بها النجمة مريم حسين خصوصا مع تألقها بموضة فستان السهرة الفاخر بتدرجات اللون الأخضر الزيتي الذي جعلها محط أنظار الجميع، فلفتنا تألقها بأجمل إطلالات مميزة باللون الأخضر الزيتي مع التصميم الطويل اللافت بالقماش الحريري مع قصة الأكتاف المكشوفة والتي تنسدل على الجوانب بكثير من الانوثة. واللافت عند اختيار إطلالات مميزة باللون الأخضر، تألق مريم حسين بموضة الحبال الجانبية البارزة على جوانب الخصر بأسلوب حيوي ولافت في عالم الموضة، كما سحرتنا بقصة الشق الجانبي الجانبي الذي يبرز قامتها بأسلوب مميز وساحر، واكتفت مريم حسين باختيار المجوهرات الناعمة المنسدلة على الر...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:38 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار تنسيق أحذية الربطات موضة خريف 2020
العرب اليوم - أفكار تنسيق أحذية الربطات موضة خريف 2020

GMT 00:50 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

كل ما تريد معرفته عن ميونخ وأهم الأماكن السياحية بها
العرب اليوم - كل ما تريد معرفته عن ميونخ وأهم الأماكن السياحية بها

GMT 05:29 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

ديكورات المكتب المنزلي في ظل انتشار جائحة فيروس "كورونا"
العرب اليوم - ديكورات المكتب المنزلي في ظل انتشار جائحة فيروس "كورونا"

GMT 04:59 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

أشتية يكشف أن القيادة الفلسطينية تتطلع لعقد مؤتمر دولي للسلام من شأنه تصويب البوصلة
العرب اليوم - أشتية يكشف أن القيادة الفلسطينية تتطلع لعقد مؤتمر دولي للسلام من شأنه تصويب البوصلة

GMT 01:52 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

أول مذيعة مصابة بمرض البهاق تعرب عن سعادتها بعد حلقات"لازم أعيش"
العرب اليوم - أول مذيعة مصابة بمرض البهاق تعرب عن سعادتها بعد حلقات"لازم أعيش"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:37 2020 الأحد ,25 تشرين الأول / أكتوبر

مدفن رجاء الجداوي في حالة يُرثى لها وابنتها تعلق
العرب اليوم - مدفن رجاء الجداوي في حالة يُرثى لها وابنتها تعلق

GMT 08:56 2020 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

إطلالة التونسية سارة حناشي في اليوم الثاني هي الأجرأ بين الفنانات
العرب اليوم - إطلالة التونسية سارة حناشي في اليوم الثاني هي الأجرأ بين الفنانات

GMT 11:41 2020 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

التعليم المصرية تعلن تأجيل الدراسة حال حدوث موجة ثانية من كورونا غير مطروح
العرب اليوم - التعليم المصرية تعلن تأجيل الدراسة حال حدوث موجة ثانية من كورونا غير مطروح

GMT 23:25 2020 الأحد ,25 تشرين الأول / أكتوبر

ابنة رجاء الجداوي تُخلي مسؤوليتها من اقتحام الحشرات مقبرة والدتها
العرب اليوم - ابنة رجاء الجداوي تُخلي مسؤوليتها من اقتحام الحشرات مقبرة والدتها

GMT 19:12 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة أميركية تخطف لقب الأسرع في العالم من "بوغاتي شيرون "
العرب اليوم - سيارة أميركية تخطف لقب الأسرع في العالم من "بوغاتي شيرون "

GMT 02:15 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

أثرياء الصين يضيفون 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتهم متفوقين على الأميركيين
العرب اليوم - أثرياء الصين يضيفون 1.5 تريليون دولار إلى ثرواتهم متفوقين على الأميركيين

GMT 02:57 2020 الخميس ,22 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح هامة لسائقي السيارات الأوتوماتيك أثناء الزحام تعرّفي عليها
العرب اليوم - نصائح هامة لسائقي السيارات الأوتوماتيك أثناء الزحام تعرّفي عليها

GMT 16:04 2020 الخميس ,22 تشرين الأول / أكتوبر

سماء السعودية تشهد ظاهرة فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة
العرب اليوم - سماء السعودية تشهد ظاهرة فلكية يمكن رؤيتها بالعين المجردة

GMT 02:38 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على أفضل مدن أوكرانيا الساحرة واحظى بعُطلة لا مثيل لها
العرب اليوم - تعرف على أفضل مدن أوكرانيا الساحرة واحظى بعُطلة لا مثيل لها

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 13:22 2020 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

حقيقة عقد قران الفنانة التونسية درة في الجونة
العرب اليوم - حقيقة عقد قران الفنانة التونسية درة في الجونة

GMT 12:51 2020 الخميس ,01 تشرين الأول / أكتوبر

السيارات الكهربائية تسيطر على معرض بكين في محاولة لتعويض الخسائر
العرب اليوم - السيارات الكهربائية تسيطر على معرض بكين في محاولة لتعويض الخسائر

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 14:55 2020 الأحد ,04 تشرين الأول / أكتوبر

"آبل" تطوّر شاشات تصلح نفسها ئاتيًا بـ"التسخين"
العرب اليوم - "آبل" تطوّر شاشات تصلح نفسها ئاتيًا بـ"التسخين"

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 08:39 2020 السبت ,03 تشرين الأول / أكتوبر

المريخ يظهر فى سماء القاهرة يوم 14 أكتوبر مقابلا الشمس
العرب اليوم - المريخ يظهر فى سماء القاهرة يوم 14 أكتوبر مقابلا الشمس

GMT 20:39 2020 الجمعة ,02 تشرين الأول / أكتوبر

شركة "سبيس إكس" تُرجئ إطلاق مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية
العرب اليوم - شركة "سبيس إكس" تُرجئ إطلاق مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية

GMT 02:31 2020 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

خبير يكشف خطورة استخدام شاحن غير أصلي للهاتف الذكي
العرب اليوم - خبير يكشف خطورة استخدام شاحن غير أصلي للهاتف الذكي

GMT 05:18 2020 الأحد ,04 تشرين الأول / أكتوبر

قائمة تضم أقوى السيارات الرياضية في بريطانيا يقتنيها الأثرياء
العرب اليوم - قائمة تضم أقوى السيارات الرياضية في بريطانيا يقتنيها الأثرياء

GMT 02:07 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

طرق الحصول على "مايكروسوفت أوفيس" عبر هاتف آيفون الخاص بك
العرب اليوم - طرق الحصول على "مايكروسوفت أوفيس" عبر هاتف آيفون الخاص بك

GMT 03:30 2020 الخميس ,22 تشرين الأول / أكتوبر

محمد بن سلمان يُعلن أن المملكة ستُصبح نموذجًا للذكاء الاصطناعي
العرب اليوم - محمد بن سلمان يُعلن أن المملكة ستُصبح نموذجًا للذكاء الاصطناعي

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab