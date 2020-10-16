تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11322 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.04% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 1.12% مغلقا الفترة عند 1983 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 0.04% مسجلا مستوى 1684 نقطة.و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.43%مغلقا عند 13236 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 0.54%مغلقا الفترة عند 2916 نقطة.بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 12 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2070 مليون ورقة منفذة على 223 ألف عملية.و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1552 مليون ورقة منفذة على 182 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.