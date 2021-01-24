بورصة تونس تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض
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بورصة تونس تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض

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العرب اليوم - بورصة تونس تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض

بورصة تونس
تونس - العرب اليوم

أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1%، ليصل عند 03ر6652 نقطة. وقد بلغ حجم الأموال المتداولة 35.5 مليون دينار تونسي أي بنحو 9.5 ملايين دولار أمريكي.

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بورصة تونس تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض بورصة تونس تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض



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