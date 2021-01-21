بورصة تونس تقفل على انخفاض الخميس

اقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على انخفاض بنسبة 0.10%، ليصل عند 6700.90 نقطة. وبلغ حجم الأموال المتداولة 9.999 مليون دينار تونسي أي بنحو 3.705 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 37 أخرى، واستمرار أسهم 9 شركات على ثبات.