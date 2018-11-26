اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 26 11 2018
آخر تحديث GMT21:39:06
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 26 - 11 -2018

العرب اليوم -

العرب اليوم - اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 26 - 11 -2018

الاسمنت
القاهرة _ العرب اليوم

تراوحت أسعار طن الأسمنت خلال تعاملات، اليوم الاثنين الموافق 26 -11- 2018، ما بين 840 جنيها للطن و 868 جنيها بانخفاض نحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وسجل سعر الطن من مصر بنى سويف 868 جنيها للطن، وسجل كل من السويدى وأسمنت المسلح 853 جنيها للطن.

وسجل سعر طن حلوان وطرة والسويس 848 جنيها، فيما سجل طن اسيك وجنوب الوادي 845 جنيها، تلاه طن اسوان وسيناء بسعر 843 جنيها، واخيرا سجل طن الصخرة والمسلة 840 جنيها للطن كحد أدنى للسعر.

واستقر سعر الحديد عند معدلاته السابقة، فسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا. 

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 26 11 2018 اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 26 11 2018



أخبار ذات صلة

GMT 19:45 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

تراجع أسعار العملات الأوروبية وارتفاع الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم
العرب اليوم - تراجع أسعار العملات الأوروبية وارتفاع الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم

GMT 19:44 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

البورصة المصرية تخسر 3.8 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها
العرب اليوم - البورصة المصرية تخسر 3.8 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

GMT 19:43 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

إنهاء الحق فى الكوبون النقدى لمساهمى "مطاحن وسط وغرب الدلتا"
العرب اليوم - إنهاء الحق فى الكوبون النقدى لمساهمى "مطاحن وسط وغرب الدلتا"

GMT 19:42 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أرامكو توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 27,5 مليار دولار
العرب اليوم - أرامكو توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 27,5 مليار دولار

GMT 19:41 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

إنتاج النفط السعودي السعودية يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق
العرب اليوم - إنتاج النفط السعودي السعودية يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 26 11 2018 اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 26 11 2018



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال مباراة كرة السلة لفريق لوس انجلوس ليكرز

ميليان تتخلى عن الملابس الرسمية وترتدي الجينز

لندن ـ مارينا منصف

حضرت الممثلة والمغنية الأميركية، كريستينا ميليان، مباراة لفريق لوس انجلوس ليكرز، في بطولة رابطة المحترفين الأميركية لكرة السلة، ليلة الجمعة. وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة غير رسمية، حيث ارتدت بنطلون من الجينز الضيق، و أحذية  رعاة البقر الصفراء. ونشرت ميليان مجموعة من الصور لها خلال المباراة، والتش شاركتها مع معجبيها على موقع الانستغرام. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ميليان انتعلت زوجا من أحذية العلامة التجارية "ZCRAVE"، والذي بلغ سعره 495 دولارًا أميركيًا ، وارتدت تي شيرت باللون الرمادي مع سترة "هودي" زرقاء. وحملت على كتفها حقيبة زرقاء، واكملت إطلالتها بالأقراط الفضية اللامعة بالاضافة إلى المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي. ولم يظهر صديق ميليان المغني الفرنسي مات بوكورا، معها في هذا الحدث. تواعد الزوجان في آب / أغسطس 2017، بعد رصدتهما عدسات الكاميرات لأول مرة معا

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:29 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

مصممة أميركية تروي قصتها مع الملابس القديمة وعلاقتها بالمسنين
العرب اليوم - مصممة أميركية تروي قصتها مع الملابس القديمة وعلاقتها بالمسنين

GMT 05:46 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

صحافي يروي تجربة رحلته المُمتعة إلى جزيرة باربادوس
العرب اليوم - صحافي يروي تجربة رحلته المُمتعة إلى جزيرة باربادوس

GMT 03:04 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

نباتات وزهورعطرية تناسب التوقيت الشتوي وترفع روحك المعنوية
العرب اليوم - نباتات وزهورعطرية تناسب التوقيت الشتوي وترفع روحك المعنوية

GMT 03:39 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

ماي تتعهد بالقتال بكل قوتها لإقرار "البريكست" في مجلس العموم
العرب اليوم - ماي تتعهد بالقتال بكل قوتها لإقرار "البريكست" في مجلس العموم

GMT 12:47 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

زوكربيرغ يرفض تقديم أدلة في تحقيقات اللجنة الدولية
العرب اليوم - زوكربيرغ يرفض تقديم أدلة في تحقيقات اللجنة الدولية

GMT 02:35 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

أسباب بلوغ بعض حقائب اليد لأكثر من 100 ألف جنيها إسترلينيا
العرب اليوم - أسباب بلوغ بعض حقائب اليد لأكثر من 100 ألف جنيها إسترلينيا

GMT 06:21 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

جولة في خمسة مِن أفضل المباني الأثرية الإيطالية
العرب اليوم - جولة في خمسة مِن أفضل المباني الأثرية الإيطالية

GMT 10:04 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

ليزا ماهديني تزيّن منزلها بالفخار المغربي والأواني الزجاجية القديمة
العرب اليوم - ليزا ماهديني تزيّن منزلها بالفخار المغربي والأواني الزجاجية القديمة

GMT 08:24 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

الصادق المهدي يؤكد أن الحوار مع الحكومة السودانية وارد
العرب اليوم - الصادق المهدي يؤكد أن الحوار مع الحكومة السودانية وارد

GMT 03:42 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

انخفاض قيمة "سكوتسمان" من 160 مليون إلى 4 ملايين جنيه إسترليني
العرب اليوم - انخفاض قيمة "سكوتسمان" من 160 مليون إلى 4 ملايين جنيه إسترليني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 21:29 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

طرح أول "فياجرا نسائية" في الأسواق المصرية بعد موافقة وزارة الصحة
العرب اليوم - طرح أول "فياجرا نسائية" في الأسواق المصرية بعد موافقة وزارة الصحة

GMT 21:27 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

توفيق عكاشة يؤكد أن الأغنية الشعبية قادرة على بناء أمة
العرب اليوم - توفيق عكاشة يؤكد أن الأغنية الشعبية قادرة على بناء أمة

GMT 17:48 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

رحمة حسن تثير حالة من الجدل بصور جريئة مع شاب خلال مهرجان القاهرة
العرب اليوم - رحمة حسن تثير حالة من الجدل بصور جريئة مع شاب خلال مهرجان القاهرة

GMT 11:05 2018 الخميس ,09 آب / أغسطس

التضخم …آفة مهلكة
العرب اليوم - التضخم …آفة مهلكة

GMT 09:08 2018 السبت ,25 آب / أغسطس

"جزيرة كامينو" أكثر الكتب مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز
العرب اليوم - "جزيرة كامينو" أكثر الكتب مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز

GMT 00:58 2018 السبت ,13 تشرين الأول / أكتوبر

"سبيربنك" يتخذ خطوة ستزيد الإقبال على تداول الروبل
العرب اليوم - "سبيربنك" يتخذ خطوة ستزيد الإقبال على تداول الروبل

GMT 14:59 2016 الخميس ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

الابراج الصينية
العرب اليوم - الابراج الصينية

GMT 21:27 2018 الخميس ,23 آب / أغسطس

كيف تدركي أن طفلك يعاني من صعوبات التعلم ؟
العرب اليوم - كيف تدركي أن طفلك يعاني من صعوبات التعلم ؟

GMT 07:31 2016 الأحد ,06 آذار/ مارس

ركود العقار يطال مكاتب أبراج مدينة الرياض
العرب اليوم - ركود العقار يطال مكاتب أبراج مدينة الرياض

GMT 15:34 2014 الخميس ,10 تموز / يوليو

اكتساب الدراما الكويتية التلفزيونية الريادة من خلال مساحة نجوم التمثيل
العرب اليوم - اكتساب الدراما الكويتية التلفزيونية الريادة من خلال مساحة نجوم التمثيل

GMT 14:25 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

"الراجحي" يخطف المركز الأول ويـتأهل لنهائيات كأس العالم
العرب اليوم - "الراجحي" يخطف المركز الأول ويـتأهل لنهائيات كأس العالم

GMT 03:40 2016 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

جزيرة "كورسيكا" الفرنسية  تحظر ارتداء المايوه الاسلامي "البوركيني" على البحر
العرب اليوم - جزيرة "كورسيكا" الفرنسية  تحظر ارتداء المايوه الاسلامي "البوركيني" على البحر

GMT 11:55 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال
العرب اليوم - المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال

GMT 04:11 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

كوكي تنضم إلى أسرة مسلسل " أبو العروسة "
العرب اليوم - كوكي تنضم إلى أسرة مسلسل " أبو العروسة "

GMT 01:57 2016 الأحد ,15 أيار / مايو

الممثلة باميلا الكيك تؤكّد أن تجربتها تضيف اليها خطوة جديدة
العرب اليوم - الممثلة باميلا الكيك تؤكّد أن تجربتها تضيف اليها خطوة جديدة

GMT 13:46 2014 الإثنين ,13 تشرين الأول / أكتوبر

النعجة الدغمة تنقرض من ولاية النعامة الجزائرية
العرب اليوم - النعجة الدغمة تنقرض من ولاية النعامة الجزائرية

GMT 07:33 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

إنتاج 3 نماذج محلية الصنع للسيارات الكهربائية في تركيا
العرب اليوم - إنتاج 3 نماذج محلية الصنع للسيارات الكهربائية في تركيا

GMT 04:27 2016 الجمعة ,23 كانون الأول / ديسمبر

ابنة صدام حسين تشيد بسياسة ترامب تجاه العراق
العرب اليوم - ابنة صدام حسين تشيد بسياسة ترامب تجاه العراق

GMT 21:51 2017 الإثنين ,21 آب / أغسطس

منزل محمد رمضان بلمسات من الفخامة بروح الكلاسيكية
العرب اليوم - منزل محمد رمضان بلمسات من الفخامة بروح الكلاسيكية

GMT 20:43 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

فريق الزمالك لكرة الطائرة يضم لاعب الشمس عُمر إيهاب
العرب اليوم - فريق الزمالك لكرة الطائرة يضم لاعب الشمس عُمر إيهاب

GMT 08:17 2015 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

البناء على إنجازات عام 2015 ونحن نتطلع إلى عام 2016
العرب اليوم - البناء على إنجازات عام 2015 ونحن نتطلع إلى عام 2016

GMT 17:43 2016 الإثنين ,18 إبريل / نيسان

إسعاد يونس تقدم حلقة بعنوان "الهوانم" في "صاحبة السعادة" وتتطرق إلى قصص نجاح النساء
العرب اليوم - إسعاد يونس تقدم حلقة بعنوان "الهوانم" في "صاحبة السعادة" وتتطرق إلى قصص نجاح النساء

GMT 22:41 2015 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

انطلاق المرحلة التاسعة من برنامج حماية الأجور الأحد
العرب اليوم - انطلاق المرحلة التاسعة من برنامج حماية الأجور الأحد

GMT 02:21 2017 الجمعة ,31 آذار/ مارس

"فانواتو" تعدّ من الوجهات الرئيسية في المحيط الهادئ
العرب اليوم - "فانواتو" تعدّ من الوجهات الرئيسية في المحيط الهادئ

GMT 09:53 2015 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

الطفلة ناسيون مجبرة على الزواج من رجل ثلاثيني في بنجلاديش
العرب اليوم - الطفلة ناسيون مجبرة على الزواج من رجل ثلاثيني في بنجلاديش

GMT 04:26 2017 الثلاثاء ,01 آب / أغسطس

الأميرة ديانا محور الحديث في عالم الأزياء وما زالت تأسر القلوب
العرب اليوم - الأميرة ديانا محور الحديث في عالم الأزياء وما زالت تأسر القلوب

GMT 07:16 2016 الجمعة ,18 آذار/ مارس

حيوان بحري مخيف يدعى "توللي" يجوب البحار منذ 30 مليون عام
العرب اليوم - حيوان بحري مخيف يدعى "توللي" يجوب البحار منذ 30 مليون عام

GMT 06:16 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

شركة "تي.في.آر" البريطانية تكشف عن سيارة خارقة
العرب اليوم - شركة "تي.في.آر" البريطانية تكشف عن سيارة خارقة
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab