اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 26 - 11 -2018

تراوحت أسعار طن الأسمنت خلال تعاملات، اليوم الاثنين الموافق 26 -11- 2018، ما بين 840 جنيها للطن و 868 جنيها بانخفاض نحو 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وسجل سعر الطن من مصر بنى سويف 868 جنيها للطن، وسجل كل من السويدى وأسمنت المسلح 853 جنيها للطن.

وسجل سعر طن حلوان وطرة والسويس 848 جنيها، فيما سجل طن اسيك وجنوب الوادي 845 جنيها، تلاه طن اسوان وسيناء بسعر 843 جنيها، واخيرا سجل طن الصخرة والمسلة 840 جنيها للطن كحد أدنى للسعر.

واستقر سعر الحديد عند معدلاته السابقة، فسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.