البورصة العراقية تعلق جلساتها بسبب حظر التجوال الشامل في البلاد

علقت البورصة العراقية جلساتها ابتداءً من اليوم ، بسبب حظرالتجول الشامل الذي طبقته الحكومة على جميع محافظات العراق في إطار التدابير المتخذة لمنع ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وبحسب البيان الصحفي الذي أصدرته البورصة العراقية، فإن جلسات التداول توقفت ابتداء من اليوم 31 مايو وحتى الخميس 4 يونيو القادم ،امتثالاً لقرار حظر التجول التام الذي اتخذته اللجنة العليا للسلامة والصحة العراقية الليلة الماضية .

