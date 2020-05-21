البورصة العراقية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر البورصة العراقية اليوم على انخفاض بنسبة 0.79% , متوقفا عند 424.67 نقطة . وبموجب المؤشر فقد انخفضت أسهم 10 شركات, وارتفعت أسهم 3, فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,282,677,370 سهما,بقيمة 1,025,319,798 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 516 صفقة , شملت 25 شركة مساهمة ,من أصل 102شركات مسجلة في البورصة.

