سعر الجنيه الإسترليني يرتفع إلى أعلى معدل له منذ مايو 2018م



ارتفع سعر الجنيه الإسترليني صباح اليوم مقابل الدولار الأمريكي بنسبة أكثر من 0.2 % إلى 1.3516 دولارًا أمريكيًا الشيء الذي شكل أعلى سعر له منذ مايو من العام 2018م، غير أنه استقر لاحقًا عند 1.3469 دولارًا أمريكيًا.

ومقابل عملة اليورو الموحدة صعد سعر الجنيه الإسترليني بنسبة حوالي 0.2 % إلى 82.80 بنسًا مسجلًا بذلك أعلى سعر له منذ يوليو من العام 2016م.