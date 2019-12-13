سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.81 %



ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.81 % إلى 64.72 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.63 % إلى 59.55 دولارًا أمريكيًا.