البورصة المصرية تربح 7ر5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي نحو 7ر5 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 7ر701 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 69ر0 في المائة ليسجل مستوى 16ر13824 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 56ر2 في المائة ليبلغ مستوى 82ر536 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنحو 55ر0 في المائة ليبلغ مستوى 96ر15987 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 6ر12 مليار جنيه من خلال تداول 059ر1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 2ر64% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 6ر25% والعرب على 1ر10% بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 7ر151 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 9ر87 مليون جنيه.