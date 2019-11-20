بورصة تونس على انخفاض

أقفلت بورصة تونس على 6945.44 نقطة مسجلة تراجعا بـ0.44 بالمئة بينما بلغ حجم رؤوس الأموال المتداولة 2.56 مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال المداولات أسهم 19 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 28 أخرى، لتستمر أسهم 19 شركة على وضعها.