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بورصة تونس على انخفاض

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العرب اليوم - بورصة تونس على انخفاض

بورصة تونس
تونس - العرب اليوم

أقفلت بورصة تونس على 6945.44 نقطة مسجلة تراجعا بـ0.44 بالمئة بينما بلغ حجم رؤوس الأموال المتداولة 2.56 مليون دينار تونسي.
وارتفعت خلال المداولات أسهم 19 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 28 أخرى، لتستمر أسهم 19 شركة على وضعها.

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بورصة تونس على انخفاض بورصة تونس على انخفاض



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