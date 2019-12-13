سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.45 %



ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.45 % إلى 1474.70 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة بنسبة 0.07 % إلى 1467.80 دولارًا أمريكيًا.